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09:01, 2 октября 2024Мир

Эффект от расследования Конгресса США по Зеленскому оценили

Расследование Конгресса США по Зеленскому перетянет часть избирателей к Трампу

Фото: Leon Neal / Reuters

Расследование Конгресса США по расходованию средств налогоплательщиков на визит украинского лидера Владимира Зеленского на завод боеприпасов в штате Пенсильвания может перетянуть часть избирателей от демократов к кандидату на пост президента США от Республиканской партии Дональду Трампу. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные РИА Новости.

Как отметил глава Американского университета в Москве Эдвард Лозанский, учитывая, как долго идут расследования Конгресса, не стоит рассчитывать, что оно сыграет существенную роль на полях избирательных сражений. Однако он подчеркнул, что «возмутительный спектакль» с визитом Зеленского на завод по производству боеприпасов все-таки может убедить некоторое количество избирателей переключиться в пользу Трампа.

В свою очередь, полковник морской пехоты США в отставке Дональд Вандергрифф также подчеркнул, что республиканцы в Конгрессе не добьются результатов, поскольку у них отсутствует «моральное мужество», чтобы бороться с «коррупцией и разрушением, насылаемыми демократами». «Они боятся собственной тени», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что президента США Джо Байдена и вице-президента страны Камалу Харрис могут признать виновными по подозрению в превышении полномочий из-за визита Зеленского в Пенсильванию. Комитет по надзору палаты представителей ожидает от Белого дома документы, касающиеся подготовки визита украинского лидера для дальнейшего расследования.

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      Виктория Кондратьева
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