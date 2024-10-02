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02:13, 2 октября 2024Мир

Байдена и Харрис заподозрили в растрате бюджета из-за визита Зеленского

Конгресс США расследует превышение полномочий Харрис из-за визита Зеленского

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президента США Джо Байдена и вице-президента страны Камалу Харрис могут признать виновными по подозрению в превышении полномочий из-за визита Владимира Зеленского в Пенсильванию. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что комитет по надзору палаты представителей конгресса США ожидает от Белого дома документы, касающиеся подготовки поездки Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. Конгрессмены в рамках расследования «о расходовании средств налогоплательщиков для организации визита» попросили Минюст и Пентагон предоставить любую информацию о визите президента Украины.

По мнению законодателей, поездка Зеленского в колеблющийся штат вместе с кандидатом в президенты США Харрис была частью ее предвыборной кампании. Из-за этого Харрис и Байдена могут признать виновными в превышении полномочий и растрате бюджетных средств.

Ранее Владимира Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы президента США после его визита на завод боеприпасов в Пенсильвании. «Зеленский, по всей видимости, использовал американские военные ресурсы для агитации за вице-президента Харрис во время визита в спорный штат Пенсильвания», — указано в материале издания Federalist.

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      Артём Верейкин
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