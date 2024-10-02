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13:24, 2 октября 2024Ценности

Известная актриса рассказала о панических атаках из-за обуви на каблуках

Актриса Элизабет Олсен рассказала о панических атаках из-за обуви на каблуках

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Известная американская актриса Элизабет Олсен рассказала о панических атаках из-за обуви на каблуках. Интервью с ней публикует The Guardian.

Звезда сериала «Ванда/Вижн» призналась, что начала испытывать панические атаки с 20 лет. По ее словам, она перестала носить туфли на каблуках, поскольку они вызывали головокружение и приступы. Однако из-за публичных мероприятий и красных дорожек ей все же приходилось надевать обувь. При этом после она почти сразу уходила за кулисы и быстро ее снимала.

«Люди думали, что это выбор феминизма, но нет. Если я надену их и буду стоять перед вами, ребята, я запаникую. Я бы предпочла, чтобы мои ноги были на земле», — объяснила собеседница издания.

В сентябре сообщалось, что Элизабет Олсен прошла по улице без штанов.

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      Мария Винар
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