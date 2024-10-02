На Украине анонсировали создание большой ракетной программы

Глава Минобороны Украины Умеров анонсировал создание большой ракетной программы

Министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал создание большой ракетной программы в 2025 году. Его слова передает издание «Интерфакс-Украина».

«В последнее время мы сосредоточились на ракетных программах и программах беспилотников. В следующем году или до конца года вы услышите много о том, что будет большая ракетная программа», — заявил глава Минобороны.

Он добавил, что иностранные союзники Киева примут участие в финансировании программы, но не раскрыл других деталей.

Ранее Умеров рассказал, что Киев нарастит свое производство дронов и баллистических ракет. По его словам, ведомство привлекает союзников из-за рубежа к созданию совместных предприятий для развития военной индустрии.