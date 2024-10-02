Мужчина уместил в чемодан 15 килограммов метамфетамина и попался в аэропорту

Daily Mail: канадец попался в аэропорту Австралии с 15 килограммами наркотика

Канадец уместил в чемодан 15 килограммов метамфетамина и попался в австралийском аэропорту. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 38-летнего мужчину задержали в авиагавани Сиднея в конце июля. Наркотическое вещество было упаковано в вакуумные пакеты, завернутые в банное полотенце. Австралийская полиция арестовала злоумышленника.

Теперь канадцу грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. В освобождении под залог ему отказали.

Ранее россиянка приехала из Стамбула с надкушенной шоколадкой с наркотиками и попалась в аэропорту Санкт-Петербурга. Уточняется, что 25 июля 38-летняя Ольга прилетела в авиагавань Пулково и была задержана во время прохождения «зеленого коридора».