На Украине приостановили проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией после удара

Украина остановила проезд через КПП «Орловка» у границы с Румынией после удара

Украинские власти временно остановили проезд через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Орловка» на границе с Румынией после удара. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины в Telegram.

Уточняется, что на КПП стабилизируют работу после ночной атаки. Проезд через пункт пропуска ограничен до 11:00.

Таможенная служба также призвала граждан учитывать временное закрытие КПП при планировании поездки. Кроме того, там пообещали сообщить о возобновлении работы пункта пропуска.

Ранее в николаевском подполье заявили, что российские бойцы поразили терминал и паром с военным грузом в Одесской области. Как уточнялось, удары наносились дронами по припортовой зоне в населенном пункте Орловка.