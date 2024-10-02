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09:11, 2 октября 2024Бывший СССР

На Украине приостановили проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией после удара

Украина остановила проезд через КПП «Орловка» у границы с Румынией после удара
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинские власти временно остановили проезд через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Орловка» на границе с Румынией после удара. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины в Telegram.

Уточняется, что на КПП стабилизируют работу после ночной атаки. Проезд через пункт пропуска ограничен до 11:00.

Таможенная служба также призвала граждан учитывать временное закрытие КПП при планировании поездки. Кроме того, там пообещали сообщить о возобновлении работы пункта пропуска.

Ранее в николаевском подполье заявили, что российские бойцы поразили терминал и паром с военным грузом в Одесской области. Как уточнялось, удары наносились дронами по припортовой зоне в населенном пункте Орловка.

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      Кристина Есикова
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