Российские военные поразили паром с военным грузом в Одесской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили паром с военным грузом в Одесской области

Российские военные поразили терминал и паром с военным грузом в Одесской области. Об этом рассказал в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что удары наносились беспилотниками по припортовой зоне в населенном пункте Орловка. По его словам, паром перевозил военную технику, но в момент атаки там также могли находиться иностранные наемники. Однако эта информация не подтверждена официально, добавил Лебедев.

Ранее Лебедев рассказал об ударе по складу с боеприпасами в пригороде Харькова. Он уточнил, что в результате атаки начался пожар и была повреждена подстанция «Дергачи-Тяговая».