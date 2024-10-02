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08:10, 2 октября 2024Бывший СССР

Российские военные поразили паром с военным грузом в Одесской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили паром с военным грузом в Одесской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные поразили терминал и паром с военным грузом в Одесской области. Об этом рассказал в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что удары наносились беспилотниками по припортовой зоне в населенном пункте Орловка. По его словам, паром перевозил военную технику, но в момент атаки там также могли находиться иностранные наемники. Однако эта информация не подтверждена официально, добавил Лебедев.

Ранее Лебедев рассказал об ударе по складу с боеприпасами в пригороде Харькова. Он уточнил, что в результате атаки начался пожар и была повреждена подстанция «Дергачи-Тяговая».

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      Марина Совина
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