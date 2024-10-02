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07:43, 2 октября 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по складу боеприпасов в пригороде Харькова

Подпольщик Лебедев: в пригороде Харькова нанесен удар по складу боепипрасов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Thomas Peter / Reuters

В пригороде Харькова был атакован склад с боеприпасами. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Отмечается, что склад находится в городе Дергачи. По словам собеседника агентства, ранним утром по нему ударили двумя фугасными авиабомбами (ФАБ). «По словам харьковчан, после мощных взрывов последовала долгая детонация», — рассказал он.

После этого вспыхнул пожар, город оказался обесточен, добавил Лебедев. Предположительно, это стало следствием повреждения подстанции «Дергачи-Тяговая».

Ранее Лебедев сообщил о больших потерях Вооруженные силы Украины (ВСУ) после удара по эшелону в Николаевской области.

До этого Минобороны России опубликовало кадры удара по эшелону. Отмечалось, что удар был нанесен с помощью тактической ракеты «Искандер».

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      Марина Совина
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