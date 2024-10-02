На Украине заявили о массовом опекунстве мужчин над недееспособными

На Украине мужчины массово оформляют опеку над недееспособными для отсрочки

На Украине мужчины стали массово оформлять опеку над недееспособными, это дает право на отсрочку от призыва. Об этом пишет украинское издание «Экономическая правда» («ЭП»).

«В 2023-2024 годах количество дел о назначении опекуна выросло более чем вдвое: за полтора года "ЭП" насчитала около 13 тысяч таких судебных решений», — говорится в материале. Уточняется, что мужчины становятся опекунами в 80 процентах случаев.

Кроме того, в стране растет количество судебных решений о признании граждан недееспособными. Отмечается, что в 2024 году их число увеличилось более чем в два раза. Среди причин такой тенденции упоминаются социально-экономические трудности. Однако «ЭП» также указывает, что это не единственный фактор: согласно украинскому законодательству, опекуны недееспособных лиц не подлежат призыву на службу во время мобилизации.

1 октября депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что темпы мобилизации снизились за последние месяцы в сравнении с периодом после принятия закона об ужесточении набора в армию. По его мнению, за это ответственен президент страны Владимир Зеленский.