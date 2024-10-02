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15:56, 2 октября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о массовом опекунстве мужчин над недееспособными

На Украине мужчины массово оформляют опеку над недееспособными для отсрочки

Фото: Nacho Doce / Reuters

На Украине мужчины стали массово оформлять опеку над недееспособными, это дает право на отсрочку от призыва. Об этом пишет украинское издание «Экономическая правда» («ЭП»).

«В 2023-2024 годах количество дел о назначении опекуна выросло более чем вдвое: за полтора года "ЭП" насчитала около 13 тысяч таких судебных решений», — говорится в материале. Уточняется, что мужчины становятся опекунами в 80 процентах случаев.

Кроме того, в стране растет количество судебных решений о признании граждан недееспособными. Отмечается, что в 2024 году их число увеличилось более чем в два раза. Среди причин такой тенденции упоминаются социально-экономические трудности. Однако «ЭП» также указывает, что это не единственный фактор: согласно украинскому законодательству, опекуны недееспособных лиц не подлежат призыву на службу во время мобилизации.

1 октября депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что темпы мобилизации снизились за последние месяцы в сравнении с периодом после принятия закона об ужесточении набора в армию. По его мнению, за это ответственен президент страны Владимир Зеленский.

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      Кристина Есикова
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