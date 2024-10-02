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15:14, 2 октября 2024Бывший СССР

В МИД России анонсировали встречу с представителями Абхазии и Южной Осетии

Захарова: Лавров проведет встречу с главами МИД Абхазии и Южной Осетии

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров проведет встречу с коллегами из Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, 4 октября в Москве Лавров проведет личные встречи с главами МИД республик Сергеем Шамбой и Ахсаром Джиоевым. Захарова добавила, что в тот же день состоится общая трехсторонняя встреча между министрами.

Основными темами переговоров будут актуальные вопросы двусторонних отношений и внешнеполитической ситуации.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия готова помогать Грузии в вопросе нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией, если республики будут заинтересованы в этом.

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      Сергей Болиев
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