В МИД России анонсировали встречу с представителями Абхазии и Южной Осетии

Захарова: Лавров проведет встречу с главами МИД Абхазии и Южной Осетии

Глава МИД России Сергей Лавров проведет встречу с коллегами из Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, 4 октября в Москве Лавров проведет личные встречи с главами МИД республик Сергеем Шамбой и Ахсаром Джиоевым. Захарова добавила, что в тот же день состоится общая трехсторонняя встреча между министрами.

Основными темами переговоров будут актуальные вопросы двусторонних отношений и внешнеполитической ситуации.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия готова помогать Грузии в вопросе нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией, если республики будут заинтересованы в этом.