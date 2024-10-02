Восемь мошенников обманывали российских пенсионеров под видом чистки вентиляции

В Подмосковье поймали 8 аферистов за обман пожилых под видом чистки вентиляции

В Подмосковье и на территории Оренбургской области задержаны восемь аферистов, которые под видом чистки вентиляции обманывали пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Один из фигурантов заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По данным правоохранителей, мошенники приходили в квартиры пожилых людей и представлялись сотрудниками организации по обслуживанию жилых домов. Злоумышленники говорили пострадавшим, что им необходимо прочистить вентиляционные коробы, и навязывали свои услуги. За свою работу они называли сумму в размере от 8 тысяч до 45 тысяч рублей, а когда получали от граждан отказ, угрожали им штрафами.

По информации официального представителя МВД России, по адресам задержанных силовики провели обыски. В результате были обнаружены и изъяты печати, бланки, договоры, униформа, удостоверения, оборудование, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули 79-летнего генерала КГБ Юрия Яровенко на 60 миллионов рублей.