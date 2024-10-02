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11:01, 2 октября 2024Россия

Выжившая после атаки ВСУ на машину скорой врач рассказала об «ушедшем за минуты» коллеге

Выжившая после атаки ВСУ на машину скорой врач заявила, что вернется к работе

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Выжившая после атаки ВСУ на машину скорой помощи врач Дарья Коннова рассказала о событиях 7 августа и заявила, что вернется к работе после реабилитации, передает ТАСС.

Коннова рассказала, что на пути к Судже в начале августа испытывала только внутреннее напряжение. «Чувство страха в таких ситуациях блокирую, была цель добраться до раненых и быстрее их увезти, стабилизировав состояние», — заявила девушка.

Врач также вспомнила об «ушедшем за минуты» коллеге Александре Чекалине, которого не удалось спасти. «Он лежал рядом со мной, моя рука была на его пульсе, я кричала ему, пыталась оказать помощь, но он ушел за минуты», — поделилась Коннова.

По ее словам, морально справиться с пережитыми событиями, особенно в первые дни, ей помогли близкие, коллеги и друзья. И теперь она намерена вернуться к работе.

«Я справляюсь, не без падений, конечно, но понимаю, что лежать и плакать нельзя, нужно приложить все силы для восстановления и продолжить заниматься своим делом. После произошедших событий я не вижу себя в другой профессии», — заключила Коннова.

Бои с украинскими войсками в Курской области ведутся с 6 августа. Вооруженные силы Украины ударили дроном по скорой в Курской области возле Суджи на второй день вторжения — 7 августа. В результате атаки не выжили фельдшер и водитель, была ранена врач.

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      Елена Торубарова
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