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17:12, 2 октября 2024Силовые структуры

Задержание создателей UAPS и Cryptex попало на видео

СК показал на видео задержание создателей UAPS и Cryptex
Начало событий в новости В России возбудили дело в отношении создателей UAPS и Cryptex

Задержание создателей анонимной платежной системы UAPS и биржи Cryptex попало на видео. Оперативными кадрами с «Лентой.ру» поделились в Следственном комитете (СК) России.

На видео показано, как силовики заходят в квартиры фигурантов. Затем показано, как задержанные лежат на полу лицами вниз. Оперативники надевают на них наручники. Кроме того, снято большое количество пачек с деньгами и аппарат для счета купюр. Также на видео попал гараж с иномарками и вертолетом.

Ранее сообщалось, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 210 («Организация преступного сообщества и участие в нем»), 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), 187 («Неправомерный оборот средств платежей») и 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ.

По данным правоохранителей, в 2013 году задержанные создали преступное сообщество, разработали UAPS, Cryptex и 33 онлайн-сервиса для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Они обменивали валюту и криптовалюту, занимались доставкой и приемом наличных денежных средств, продажей банковских карт и личных кабинетов. Их клиентами были киберпреступники и хакеры.

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      Анна Габай
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