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21:37, 2 октября 2024Интернет и СМИ

Зеленскому назвали единственный выход перед тяжелой зимой на Украине

InfoBRICS: выбор Зеленского в пользу мира может спасти украинцев от тяжелой зимы

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Выбор президента Украины Владимира Зеленского в пользу мирного урегулирования конфликта станет единственным выходом, который спасет украинцев от тяжелой зимы. Такое мнение о переговорах выразил каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.

«Только готовность Зеленского достичь мира с Москвой может помочь украинцам избежать тяжелой зимы, но политик никак серьезно не намекает на то, что он хочет этого добиться», — заявил автор материала.

По мнению исследователя, украинские власти опасаются длительных периодов без отопления и света, так как это может сильно деморализовать граждан, которые, в свою очередь, начнут требовать мирного завершения конфликта.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что завершение конфликта ближе, чем многие считают. При этом он подчеркнул необходимость военной помощи стран — партнеров республики, подчеркнув, что его план — «не о переговорах с Россией».

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      Александра Синицына
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