В Госдуме высказались об увеличении зарплат для одной категории россиян

Депутат Бессараб: в Госдуме поддержат рост зарплат бюджетников

Предложение увеличить зарплаты бюджетникам социальной сферы получит поддержку Госдумы, так как необходимо достигать уровня оплаты труда, заложенного в майских указах президента России Владимира Путина, заявила в беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее правительство внесло в нижнюю палату бюджетный пакет с предложением проиндексировать зарплаты бюджетникам социальной сферы в 2025 году на 13,2 процента. Речь идет о врачах, медработниках, учителях, преподавателях вузов, ученых, соцработниках из майских указов президента.

Безусловно, это получит поддержку Госдумы, поскольку нам необходимо достигать уровня, заложенного в указах президента для самых востребованных сегодня специалистов — это врачи и учителя, а также научные сотрудники, поскольку у нас амбициозные планы на развитие нашей научной деятельности, прорывные планы Светлана Бессараб депутат Госдумы

Парламентарий напомнила, что в соответствии с майскими указами медицинский персонал и врачи должны получать заработную плату в соотношении 200 процентов к средней заработной плате в регионах, а педагоги — в соотношении 100 процентов.

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что сегодня в России наблюдается значительный рост зарплат. Дело в том, что по поручению президента с января 2024 года минимальный размер оплаты труда был повышен на 18,5 процента, что повлекло за собой увеличение средней заработной платы. «У нас, по самым скромным оценкам, сегодня на 20 процентов увеличена средняя зарплата по году, но год еще не закончился, посмотрим, что еще мы увидим», — дополнила она.

С 1 октября 2024 года проиндексировали зарплаты двум миллионам россиян — эта мера была запланирована еще в 2022 году в законе о федеральном бюджете на 2023-2025 годы. По словам доцента Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управления человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, на повышение зарплат в 2024 году выделили 359 миллиардов рублей.

