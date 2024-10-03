Известный британский музыкант пообещал сменить имя

Музыкант Блант пообещал сменить имя, если его альбом вновь возглавит чарты

Известный музыкант Джеймс Блант пообещал сменить свое имя, если переизданная версия его дебютного альбома Back to Bedlam снова займет первое место в хит-параде Великобритании. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Но если он (альбом — «Газета.Ru») не достигнет первого места, тогда я не изменю имя», — заявил он.

Back to Bedlam был выпущен 11 октября 2004 года. За год музыкант продал 2,4 миллиона копий альбома, что позволило артисту стать самой продаваемой пластинкой в Великобритании. К концу 2009 года количество проданных дисков превысило три миллиона копий.

Переизданная версия альбома выйдет в 20-летний юбилей выпуска диска. В него включнгы некоторые наиболее успешные композиции Бланта.

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