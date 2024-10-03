Известный британский музыкант пообещал сменить имя

Известный музыкант Джеймс Блант пообещал сменить свое имя, если переизданная версия его дебютного альбома Back to Bedlam снова займет первое место в хит-параде Великобритании. Об этом он сообщил в социальной сети X.
«Но если он (альбом — «Газета.Ru») не достигнет первого места, тогда я не изменю имя», — заявил он.
Back to Bedlam был выпущен 11 октября 2004 года. За год музыкант продал 2,4 миллиона копий альбома, что позволило артисту стать самой продаваемой пластинкой в Великобритании. К концу 2009 года количество проданных дисков превысило три миллиона копий.
Переизданная версия альбома выйдет в 20-летний юбилей выпуска диска. В него включнгы некоторые наиболее успешные композиции Бланта.
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