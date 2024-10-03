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07:10, 3 октября 2024Культура

Известный британский музыкант пообещал сменить имя

Музыкант Блант пообещал сменить имя, если его альбом вновь возглавит чарты
Джеймс Блант

Джеймс Блант. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Известный музыкант Джеймс Блант пообещал сменить свое имя, если переизданная версия его дебютного альбома Back to Bedlam снова займет первое место в хит-параде Великобритании. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Но если он (альбом — «Газета.Ru») не достигнет первого места, тогда я не изменю имя», — заявил он.

Back to Bedlam был выпущен 11 октября 2004 года. За год музыкант продал 2,4 миллиона копий альбома, что позволило артисту стать самой продаваемой пластинкой в Великобритании. К концу 2009 года количество проданных дисков превысило три миллиона копий.

Переизданная версия альбома выйдет в 20-летний юбилей выпуска диска. В него включнгы некоторые наиболее успешные композиции Бланта.

Ранее сообщалось, что причиной неудач в отношениях голливудского актера Тома Круза с женщинами может быть неприятный запах. По словам источников, предполагаемые проблемы с потливостью Круза отпугивают его потенциальных романтических партнерш.

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      Марина Совина
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