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15:50, 30 сентября 2024Культура

Названа неожиданная причина неудач Тома Круза с женщинами

RadarOnline: потливость Тома Круза является причиной его романтических неудач

Фото: Daniel Leal / Pool / Reuters

Причиной неудач в отношениях голливудского актера Тома Круза с женщинами может быть неприятный запах. Об этом сообщает RadarOnline.

По словам источников, предполагаемые проблемы с потливостью Круза отпугивают его потенциальных романтических партнерш. «Том, похоже, полностью отрицает это. Он всегда был довольно потным парнем, но в последнее время ситуация, похоже, стала еще хуже — и он ничего не делает, чтобы с этим справиться!» — сказали они.

Также сообщается, что артист был уязвлен и пришел в ярость, когда звезда сериала «Династия» Хизер Локлир в недавнем интервью рассказала об их неудавшемся свидании сорокалетней давности. Актриса вспомнила, как встречалась с Крузом, когда они оба только начинали свою карьеру в Голливуде. «В то время он был просто маленьким мальчиком, которого я считала немного старше себя. В итоге он пришел ко мне домой с Шоном Пенном», — поделилась она, отметив, что актер «не совсем справился». При этом артистка призналась, что считает Круза «очень милым».

Ранее Том Круз выступил на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.

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      Варвара Кошечкина
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