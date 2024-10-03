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03:30, 3 октября 2024Из жизни

Извращенец попал за решетку за подглядывание за женщинами из-под машины

Фото: Shutterstock / Fotodom

Житель американского штата Аризона попал за решетку после того, как повадился подглядывать за женщинами из-под машины. Об этом сообщает издание Law & Crime.

28-летний Джессе Майкл Джонсон подстерегал жертв на автомойке. Извращенец парковался возле жертв, незаметно прятался под их автомобилями и несколько минут следил за ними. Судя по записям камер видеонаблюдения, он успел провернуть этот трюк несколько раз. Пострадали по меньшей мере три женщины.

Это уже не первый случай, когда Джонсона ловят на подобных выходках. В 2016 году его четыре раза оштрафовали за похожее правонарушение. Тогда он не только подглядывал за женщинами из-под машины, но и пытался потрогать их ноги. Свое поведение он объяснял тем, что не способен контролировать сексуальное влечение.

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На этот раз Джонсона арестовали и обвинили в вуайеризме и хулиганстве. Ему назначили залог величиной 10 тысяч долларов.

Ранее в Японии арестовали мужчину, который изготовил камни-шпионы с камерами внутри и тайно снял сотни голых женщин, купавшихся в горных термальных источниках. Скрытое устройство заметила одна из пострадавших.

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      Олег Парамонов
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