Милонов призвал жестко наказать продавцов корма для квадроберов в России

Депутат Милонов призвал наказать продавцов корма для квадроберов в России

Продажа корма для квадроберов в России происходит незаконно, поскольку продавцы отпускают товары для детей без соответствующих разрешений, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В разговоре с «Лентой.ру» он призвал наказать таких бизнесменов.

«Коммерсанты, которые это производят, должны быть наказаны очень жестко, поскольку они по сути дела говорят, что они производят детские продукты, продукты детского питания, не имея на то соответствующих сертификатов и разрешений. Поэтому можно предположить, что это отравители детей — люди, которые выпускают потенциально опасные продукты для детского потребления», — сказал он.

Надо провести следственные действия, арестовать организатора этого бизнеса, а сам маркетплейс наказать Виталий Милонов депутат Госдумы

На российских маркетплейсах начали продавать корм для квадроберов, обратил внимание «Shot. Проверка». Упаковка весом 480 граммов стоит 998 рублей в одном из объявлений. В состав входит сахар, какао, сухое молоко и кокосовое масло.

Квадробинг стал популярным увлечением среди детей и подростков. Это вид спорта, который зародился в Японии. Суть заключается в том, что люди надевают маски и костюмы животных и имитируют их поведение, например, прыгают и бегают на четвереньках.