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19:52, 3 октября 2024Бывший СССР

Основатель правящей партии Грузии «поставил на кон» семью ради политики

Депутат парламента Грузии Кахадзе: Иванишвили оставил жизнь с семьей

Фото: Yi Gaochao / Globallookpress.com

Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили оставил жизнь с семьей ради политики. Об этом заявил депутат парламента Грузии Ладо Кахадзе, пишет издание Formula.

По словам парламентария, Иванишвили в своей политической деятельности готов к любым трудностям, в том числе к санкциям. «Он поставил на кон свою жизнь вместе со своей семьей и преданными ему людьми, когда решил, что стране нужна помощь, и он это сделал», — заявил Кахадзе.

Так депутат отреагировал на публикацию издания Times, где было сказано об ограничении детям Иванишвили доступа к банковским счетам за рубежом. Кахадзе не уточнил, в каком именно положении находятся отношения в семье у основателя «Грузинской мечты».

Ранее Бидзина Иванишвили рассказал о наличии у оппозиции Грузии плана по уничтожению страны. По его словам, партия экс-президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» продвигает иностранные интересы, которые втянут страну в войну.

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      Сергей Болиев
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