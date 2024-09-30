В Грузии рассказали о плане по уничтожению страны

Иванишвили: оппозиция Грузии хочет уничтожить страну

У оппозиции Грузии и зарубежных сил есть план по уничтожению страны. Об этом заявил основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили во время предвыборного митинга, передает издание NewsGeorgia.

По словам политика, оппозиция страны делает все возможное для продвижения иностранных интересов, которые втянут Грузию в войну. «Враждебно настроенные к нашей стране силы руками местных агентов намерены стереть Грузию с карты. Они готовятся к тому, что не удалось сделать ни одному завоевателю на протяжении веков», — добавил Иванишвили.

Он не раскрыл, кого именно имел в виду под «внешними врагами Грузии». Местными агентами Иванишвили назвал всю оппозицию во главе с партией «Единое национальное движение» экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Ранее Иванишвили обвинил Саакашвили в развязывании войны 2008 года с Южной Осетией и Абхазией. Он заявил о необходимости извиниться перед осетинами за это. Это заявление стало причиной протестов в нескольких городах Грузии.