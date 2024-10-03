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13:14, 3 октября 2024Россия

Пресечена новая попытка ВСУ атаковать Россию с воздуха

Минобороны РФ заявило об уничтожении двух беспилотников ВСУ в Курской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом сообщило Минобороны Российской Федерации (РФ) в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 11:00 до 11:30 по московскому времени дежурные военные сбили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Курской областью. Информация о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее стало известно, что система ПВО сбила воздушные цели над Курском. Как рассказали в мэрии региональной столицы, повреждений в результате падения обломков в городе не зафиксировали.

До этого о работе системы ПВО над Курском сообщал губернатор приграничного региона Алексей Смирнов. По его словам, поступило множество сообщений о громких звуках над городом.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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