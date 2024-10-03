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11:59, 3 октября 2024Россия

Над Курском сработала система ПВО

Губернатор Смирнов сообщил о работе системы ПВО над Курском
СюжетВзрывы в Курской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Над Курском сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Много сообщений о громких звуках в небе Курска. Это отработала система ПВО по целям», — написал чиновник.

По словам главы региона, последствия на земле на данный момент уточняются. Политик также призвал граждан сообщать о них по телефону 112.

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Ранее стало известно, что Армия России применила трехтонную бомбу по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. На кадрах объективного контроля видно взрыв в поле, после которого в небо поднимается облако дыма.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Никита Абрамов
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