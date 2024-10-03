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13:07, 3 октября 2024Россия

Раскрыты детали о последствиях падения обломков сбитых целей на улицы Курска

Мэрия Курска: повреждений из-за падения обломков сбитых целей не обнаружено

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Повреждений в результате падения обломков сбитых целей на улицах Курска не обнаружено. Детали о последствиях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыли в мэрии российского города, передает ТАСС.

По данным администрации, обломки сбитых целей упали на нескольких улицах в Железнодорожном округе города.

«В настоящее время ведется обследование мест происшествия. Значительных повреждений зданий и сооружений нет», — сообщили в мэрии, уточнив, что работа продолжается.

В частности, комиссии намерены обойти домовладения и составить акты обследования имущества, которое могло быть повреждено в результате атаки.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над Курском сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Он призвал жителей сообщать о возможных разрушениях по телефону 112.

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      Елена Торубарова
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