Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:20, 3 октября 2024Россия

Россиянка до смерти накормила бездомного

Ura.ru: жительница Екатеринбурга до смерти накормила бездомного мужчину

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Жительница Екатеринбурга до смерти накормила бездомного мужчину. Об этом сообщил источник в экстренных службах агентству Ura.ru.

Собеседник отметил, что россиянка якобы хотела отблагодарить едой бездомного за оказанную помощь. К месту происшествия вызывали медиков, но те не смогли реанимировать мужчину.

Во дворе дома в Ленинском районе, где все произошло, жильцы не стали комментировать ситуацию.

Корреспондент Ura.ru также обратился с запросом в свердловское управление Следственного комитета России. В ведомстве не стали раскрывать детали случившегося.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге бездомный мигрант пытался поцеловать девочку и попал в полицию. В отношении уроженца Таджикистана возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили увеличить зарплаты одной категории граждан. Кого это может коснуться?

      В России начали продавать корм для квадроберов

      Бывший заключенный россиянин из ревности забил жену обухом топора

      Образ Ольги Серябкиной высмеяли в сети со словами «проблемы со вкусом»

      Новый генсек НАТО прибыл в Киев

      Трамп поблагодарил украинского пользователя zalupa_

      В аэропорту европейского города произошел взрыв

      Военный эксперт рассказал об особенностях российской трехтонной бомбы

      В российском регионе захотели сделать обязательной регистрацию домашних собак

      Звезде «Брата-2» заблокировали счета из-за долгов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше