Россиянка до смерти накормила бездомного

Ura.ru: жительница Екатеринбурга до смерти накормила бездомного мужчину

Жительница Екатеринбурга до смерти накормила бездомного мужчину. Об этом сообщил источник в экстренных службах агентству Ura.ru.

Собеседник отметил, что россиянка якобы хотела отблагодарить едой бездомного за оказанную помощь. К месту происшествия вызывали медиков, но те не смогли реанимировать мужчину.

Во дворе дома в Ленинском районе, где все произошло, жильцы не стали комментировать ситуацию.

Корреспондент Ura.ru также обратился с запросом в свердловское управление Следственного комитета России. В ведомстве не стали раскрывать детали случившегося.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге бездомный мигрант пытался поцеловать девочку и попал в полицию. В отношении уроженца Таджикистана возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).