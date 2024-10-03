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06:00, 3 октября 2024Путешествия

Российский тревел-блогер раскрыл минимальную зарплату для жизни на Бали

Фото: Charly Darque / Unsplash

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал на Бали и раскрыл минимальную зарплату для комфортной жизни на популярном острове. Своей историей он поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, для жизни на Бали одному достаточно 60 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят траты на жилье (30 тысяч рублей), скутер и бензин (8 тысяч рублей), визу (3 тысячи рублей), еду (около 15 тысяч рублей).

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«Правда в том, что Бали на любой кошелек. И жить там можно так же дешево, как, например, во Вьетнаме. А для кого-то и гораздо дешевле, чем в России», — заметил Кутовой.

При этом он объяснил, что за такие деньги не получится жить на вилле и питаться в качественных кафе. Однако вполне можно будет «сводить концы с концами».

Ранее этот же тревел-блогер назвал худший город из всех, которые он видел. Кутовой признался, что считает Нью-Дели кошмарным местом.

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