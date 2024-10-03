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16:26, 3 октября 2024Путешествия

Самолет с пассажирами на борту загорелся в аэропорту Европы

Самолет Ryanair с пассажирами на борту загорелся в аэропорту Италии

Кадр: Telegram-канал AviaNews

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair загорелся в аэропорту Европы. Об этом пишет Telegram-канал Avianews.

Во время подготовки ко взлету в авиагавани Бриндизи на юго-востоке Италии у Boeing 737-800 загорелся двигатель. В этот момент на борту лайнера находились пассажиры.

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Экипажу пришлось экстренно прервать взлет и эвакуировать людей. В результате инцидента никто не пострадал, а аэропорт был временно закрыт на вылет и прилет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной службы залили двигатель самолета пеной и помогли в эвакуации.

Ранее в самолете российской авиакомпании сработал сигнал предупреждения о столкновении бортов в небе. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Санкт-Петербурга в Москву лайнером 30 сентября. При заходе на посадку экипаж доложил о срабатывании системы TCAS (traffic collision avoidance system).

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      Фариза Бацазова
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