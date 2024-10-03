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12:11, 3 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о неспособности командования остановить разложение армии

Боец ВСУ Бойко: на фоне неудач на фронте развал украинской армии не остановить

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На фоне неудач на фронте ускорившееся разложение украинской армии не остановить. О неспособности командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекратить коррупцию и набрать необходимое количество солдат заявил в своем Telegram-канале украинский боец Владимир Бойко.

«Развал армии достиг таких масштабов, что никакие меры уже не помогут — на фронте просто нет людей. Нет и не будет. Поскольку умирать за прогнивший коррумпированный режим "бусифицированные" солдаты не собираются», — заявил военный.

Он добавил, что предотвратить обвал фронта могла отставка главы Минобороны Украины Рустема Умерова в начале 2024 года, но сейчас это делать уже поздно.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что успех российских войск в Угледаре является результатом кропотливой работы и улучшения навыков в окружении противника. По его словам, вместо лобового штурма позиций ВСУ российские военные перерезали пути для подвода резервов украинской армии.

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      Глеб Палехов
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