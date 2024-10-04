66-летний водитель такси домогался пьяной туристки и смог избежать тюрьмы

SCMP: в Гонконге таксист домогался пьяной туристки и смог избежать тюрьмы

В Гонконге водитель такси домогался пьяной туристки, раскаялся в содеянном и смог избежать тюрьмы. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

30 мая 2024 года 66-летний Луй Кван-ин подвозил женщину из Малайзии до ее отеля. Мужчина воспользовался тем, что она была пьяна, и предложил ей сесть на переднее сиденье. Там он потрогал иностранку за бедра и предложил ей поехать к нему домой. Отмечается, что туристка успела сфотографировать водительские данные таксиста и сообщила о произошедшем администрации отеля.

Судебный процесс над Луй Кван-ином завершился 2 октября. Мужчина признал себя виновным и выразил раскаяние, в итоге он смог избежать тюрьмы — суд назначил ему 200 часов общественных работ.

В сентябре мужчина из Турции напал на туристку в отеле Афин. Сначала он домогался ее с помощью онлайн-переводчика, а потом затащил в общую душевую и изнасиловал.