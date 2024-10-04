Адвокат экс-супруга Алсу прокомментировал слухи о его новом романе

Добровинский опроверг слухи о романе экс-супруга Алсу с 20-летней девушкой

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал слухи о романе бывшего супруга певицы Алсу бизнесмена Яна Абрамова с 20-летней девушкой. Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

По его словам, сейчас Абрамов действительно проводит много времени с молодой девушкой, но ею является 18-летняя дочь бизнесмена и артистки Сафина. «И еще один важный нюанс: в отличие от Алсу, которая говорит, что ее сердце свободно, сердце Яна Абрамова занято его детьми», — написал Добровинский.

Адвокат также добавил, что не видит «ничего зазорного» в том, что у Абрамова могут начаться серьезные отношения. «Ян и Алсу уже пару месяцев как в разводе. Певица развод хотела — она своего добилась», — заключил он.

Ранее сообщалось, что бывший муж Алсу завел роман с 20-летней девушкой из состоятельной семьи.