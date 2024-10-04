Лишившийся стопы на СВО россиянин рассказал о не дошедшей до него награде

Житель Свердловской области пожаловался на не дошедшую до него награду за СВО

Житель Свердловской области заявил, что не получил заслуженную на специальной военной операции (СВО) награду. Об этом он рассказал Ura.ru.

Мужчину призвали в войска осенью 2022-го года. За время службы военнослужащему периодически не начисляли зарплату. Тем временем россиянин успел отличиться в бою и был представлен к медали «За воинскую доблесть» II степени. Во время одного из штурмов солдату оторвало стопу.

Сослуживцы сообщили бойцу, что он был представлен еще к одной награде. Уже после увольнения из армии мужчина выяснил, что ему действительно положена медаль — однако он так и не получил ее.

Журналисты обратились в пресс-службу Центрального военного округа, на момент публикации материала ответ оттуда не поступил.

Ранее в Бурятии дочь другого бойца СВО оставили без выплат — денежное довольствие пропавшего без вести военнослужащего получила его мать. Восстановить справедливость и вернуть девочке положенные ей выплаты удалось только после обращения уполномоченного по правам ребенка.