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13:24, 4 октября 2024Россия

Лишившийся стопы на СВО россиянин рассказал о не дошедшей до него награде

Житель Свердловской области пожаловался на не дошедшую до него награду за СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Житель Свердловской области заявил, что не получил заслуженную на специальной военной операции (СВО) награду. Об этом он рассказал Ura.ru.

Мужчину призвали в войска осенью 2022-го года. За время службы военнослужащему периодически не начисляли зарплату. Тем временем россиянин успел отличиться в бою и был представлен к медали «За воинскую доблесть» II степени. Во время одного из штурмов солдату оторвало стопу.

Сослуживцы сообщили бойцу, что он был представлен еще к одной награде. Уже после увольнения из армии мужчина выяснил, что ему действительно положена медаль — однако он так и не получил ее.

Журналисты обратились в пресс-службу Центрального военного округа, на момент публикации материала ответ оттуда не поступил.

Ранее в Бурятии дочь другого бойца СВО оставили без выплат — денежное довольствие пропавшего без вести военнослужащего получила его мать. Восстановить справедливость и вернуть девочке положенные ей выплаты удалось только после обращения уполномоченного по правам ребенка.

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      Алан Босиков
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