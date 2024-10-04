Лишившийся стопы на СВО россиянин рассказал о не дошедшей до него награде

Житель Свердловской области заявил, что не получил заслуженную на специальной военной операции (СВО) награду. Об этом он рассказал Ura.ru.
Мужчину призвали в войска осенью 2022-го года. За время службы военнослужащему периодически не начисляли зарплату. Тем временем россиянин успел отличиться в бою и был представлен к медали «За воинскую доблесть» II степени. Во время одного из штурмов солдату оторвало стопу.
Сослуживцы сообщили бойцу, что он был представлен еще к одной награде. Уже после увольнения из армии мужчина выяснил, что ему действительно положена медаль — однако он так и не получил ее.
Журналисты обратились в пресс-службу Центрального военного округа, на момент публикации материала ответ оттуда не поступил.
Ранее в Бурятии дочь другого бойца СВО оставили без выплат — денежное довольствие пропавшего без вести военнослужащего получила его мать. Восстановить справедливость и вернуть девочке положенные ей выплаты удалось только после обращения уполномоченного по правам ребенка.