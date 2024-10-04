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09:39, 4 октября 2024Мир

На Западе заявили об отсутствии планов США наносить удары по Ирану вместе с Израилем

FT: США не будут вместе с Израилем наносить ответный удар по Ирану

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

США не будут вместе с Израилем наносить удар по Ирану в ответ на ракетный обстрел 1 октября. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Чиновники США и Израиля обсуждают возможность израильских ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре. Представитель США заявил, что Вашингтон не собирается участвовать в ударах», — приводит издание слова источника.

Ранее Европейском союзе (ЕС) признали, что мало чем могут повлиять на решения Израиля по ответу на атаку Ирана. По словам источников FT, нет никаких гарантий, что Израиль воздержится от ударов по иранским объектам нефтяной или ядерной инфраструктуры, вопреки просьбам ряда стран Запада.

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      Дарья Устьянцева
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