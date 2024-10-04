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21:28, 4 октября 2024Бывший СССР

Премьер Расулзода заявил о нарушенных правах и свободах таджиков в России

Таджикистан заявил о нарушенных правах и свободах своих сограждан в России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Граждане Таджикистана все чаще сталкиваются с нарушениями основных прав и свобод в России. Об этом заявил премьер-министр республики Кохир Расулзода на встрече с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным, передает ТАСС.

По его словам, это выражается в том, что его сограждан не пускают в РФ либо депортируют «под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности». В частности, указал он, срок ожидания на въезде в Россию может составлять несколько дней, а среди задержанных были члены официальных делегаций, дети и старики.

«Не может не тревожить тенденция повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля в России», — заявил Расулзода.

В свою очередь, Хуснуллин отметил, что в России больше не будет нелегальной миграции. Работа с трудовыми ресурсами продолжится, поскольку это необходимо, но легально. После окончания заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшего в Душанбе, Хуснуллин отметил, что России и Таджикистану нужно создать подрабочую группу и обозначить действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран.

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