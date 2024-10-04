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16:19, 4 октября 2024Экономика

Власти заявили, что в России больше не будет нелегальной миграции. Таджикистан выразил обеспокоенность

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что нелегальной миграции в РФ больше не будет

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России больше не будет нелегальной миграции, заявил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Работа с трудовыми ресурсами продолжится, поскольку это необходимо, но легально.

После окончания заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшего в Душанбе, Хуснуллин отметил, что России и Таджикистану нужно создать подрабочую группу и обозначить действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран.

Чтобы мы понимали, кто приезжает, как приезжает, чтобы мы оказывали содействие (...) Все оставшиеся неурегулированные вопросы мы урегулируем

Марат Хуснуллинвице-премьер России

Между тем премьер-министр правительства Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что в Душанбе обеспокоены растущими случаями недопуска, запрета на въезд и депортации граждан Таджикистана. Он подчеркнул, что сторонам нужно переходить к эффективным решениям в области миграции, «которые будут способствовать укреплению взаимопонимания» и пойдут на пользу экономик двух стран.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Организацию незаконной миграции предложили сделать особо тяжким преступлением

Депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли соответствующий законопроект. В случае внесения изменений в Уголовный кодекс наказание будет предусматривать лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Также предусматривается повышенная уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства.

Всего в Государственную Думу внесли пять законопроектов, которые направлены против нелегальной миграции — от ужесточения наказания за организацию незаконной миграции до запрета посредникам участвовать в приеме экзаменов на знание русского языка. Володин указывал, что пять законопроектов о нелегальной миграции рассмотрят в приоритетном порядке и примут до декабря 2024 года.

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15 сентября 2021

Путин говорил об отсутствии в России осмысленной миграционной политики

Президент Владимир Путин напомнил, что раньше вопросами приезжих занималась Федеральная миграционная служба, которую в результате «погрузили в МВД по соображениям вопросов безопасности». Большой вопрос, насколько эффективно показало себя это решение, отметил он.

Нельзя видеть, что проблема не существует. Она есть. Надо и трудовых мигрантов привлекать, это очевидно. (...) Но нам нужны не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, определенной подготовки, со знанием языка, со знанием наших традиций и так далее

Владимир Путинпрезидент России

По словам российского лидера, это также понимают и его коллеги из стран, откуда в Россию приезжают мигранты. Он отметил, что вместе с главами этих государств обсуждает подготовку приезжих с точки зрения знания русского языка, культуры и российских законов.

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      Алина Гончарова
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