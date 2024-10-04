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13:56, 4 октября 2024Экономика

В России объявили об окончании нелегальной миграции

Хуснуллин: нелегальной миграции в России больше не будет
Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин. Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Нелегальной миграции в России больше не будет, объявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что работа с трудовыми ресурсами будет продолжаться, поскольку они нужны стране. Но делаться это будет, по его словам, абсолютно легально. Со своей стороны премьер-министр правительства Таджикистана Кохир Расулзода, необходимо принимать такие решения, которые будут способствовать «укреплению взаимопонимания между нашими дружественными народами и приносить пользу экономикам».

По оценкам МВД, в России находится свыше 630 тысяч нелегальных мигрантов. 3,5 миллиона трудовых мигрантов, по данным на 2023 год, находятся в стране на законных основаниях, большинство из них — уроженцы Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

В сентябре заместитель министра внутренних дел Александр Горовой сообщил, что в России планируют создать реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков поддержал такую идею.

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      Платон Щукин
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