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15:40, 19 сентября 2024Россия

В Госдуме прокомментировали идею создать в России реестр нелегальных мигрантов

Депутат Синельщиков поддержал идею создать в России реестр нелегальных мигрантов
Юрий Синельщиков

Юрий Синельщиков. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков прокомментировал идею создания реестра нелегальных мигрантов. В разговоре с «Лентой.ру» депутат поддержал подобную инициативу, подчеркнув важность принятия мер для решения проблемы незаконного въезда.

Ранее первый замминистра внутренних дел Александр Горовой сообщил, что в России планируют создать реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно. Сообщается, что на попавших туда мигрантов будет наложен ряд ограничений: например, им не разрешат жениться и разводиться, управлять транспортным средством и пользоваться банковскими услугами.

«Надо пытаться, надо пробовать, реестр должен помочь в решении этой проблемы. Работы будет немало, насколько эффективной будет эта мера, трудно сказать, (...) просчитать до конца, конечно, невозможно. (...) Прокуратура должна будет следить за законностью всех процедур, надеюсь, что прокуроры обеспечат порядок в этой части», — отметил Синельщиков.

При этом депутат назвал вопрос миграции «больной точкой», указав на необходимость поступательного решения проблемы. «Вопрос в том, что мы собираемся делать, надо определиться до конца — что мы собираемся делать? Закрыть границы и никого не пропускать — это не проблема, это можно сделать. (...) С другой стороны, у нас все плохо с рабочей силой, особенно на низкоквалифицированных работах», — добавил парламентарий.

В МВД ранее заявляли, что в России находится свыше 630 тысяч нелегальных мигрантов. Власти проводят политику ужесточения правил пребывания для иностранцев в стране.

Как рассказала депутат Светлана Бессараб, мигранты теперь не смогут получить гражданство России без постановки на воинский учет. В Минпросвещения, в свою очередь, высказались за ограничение количества детей иностранцев в классах, а спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что низкоквалифицированным мигрантам следует запретить привозить с собой на время работы в России свои семьи.

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      Кирилл Садовский
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