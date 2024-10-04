Применение роботов ВС России оценили

Мантуров: ВС России накопили опыт применения боевых роботов на поле боя

Вооруженные силы (ВС) России накопили опыт применения робототехнических комплексов на поле боя. Об этом первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил в ходе стратегической сессии в Военном инновационном технополисе «Эра», передает ТАСС.

Отмечается, что в ходе сессии обсуждали вопросы разработки и производства боевых роботов и безэкипажных катеров, а также способы повышения возможностей подразделений ВС России с учетом применения наземных роботизированных платформ.

По оценке Мантурова, роботы способны существенно повысить эффективность войск. Он подчеркнул, что спецоперация показала необходимость применения наземных роботов для сохранения жизней бойцов.

«И наши войска уже накопили определенный опыт применения таких комплексов на поле боя. Это особенно актуально в условиях массированного применения беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, а также различных средств поражения», — сказал первый вице-премьер.

В августе генеральный директор компании «Ремдизель» Александр Захаров сообщил, что роботизированную версию гусеничного тягача МТ-ЛБ после доработок передадут в войска для апробации.