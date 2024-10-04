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16:53, 4 октября 2024Наука и техника

Применение роботов ВС России оценили

Мантуров: ВС России накопили опыт применения боевых роботов на поле боя

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России накопили опыт применения робототехнических комплексов на поле боя. Об этом первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил в ходе стратегической сессии в Военном инновационном технополисе «Эра», передает ТАСС.

Отмечается, что в ходе сессии обсуждали вопросы разработки и производства боевых роботов и безэкипажных катеров, а также способы повышения возможностей подразделений ВС России с учетом применения наземных роботизированных платформ.

По оценке Мантурова, роботы способны существенно повысить эффективность войск. Он подчеркнул, что спецоперация показала необходимость применения наземных роботов для сохранения жизней бойцов.

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«И наши войска уже накопили определенный опыт применения таких комплексов на поле боя. Это особенно актуально в условиях массированного применения беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, а также различных средств поражения», — сказал первый вице-премьер.

В августе генеральный директор компании «Ремдизель» Александр Захаров сообщил, что роботизированную версию гусеничного тягача МТ-ЛБ после доработок передадут в войска для апробации.

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      Даниил Иринин
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