Прокуратура проверит сообщения о массовой гибели животных в российском регионе

Прокуратура проверит сообщения о гибели кошек и собак в Псковской области

Прокуратура проверит информацию о массовой гибели собак и кошек в городе Остров в Псковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

В прокуратуре пообещали, что в ближайшее время установят все обстоятельства случившегося. «По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в заявлении.

Псковской агентство информации со ссылкой на местную жительницу рассказало, что с конца сентября пять уличных собак были найдены мертвыми в одном из дворов Острова. По ее словам, также погибли два домашних пса и два дворовых кота. Кроме того, женщина поделилась, что обнаружила на дороге мертвых птиц. Причина гибели животных неизвестна, однако местные жители полагают, что ей стал сильнодействующий яд.