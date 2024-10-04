Россиянам перечислили самые комфортные китайские внедорожники

Autonews: Haval H5 и Tank 300 идеально подойдут для комфортной езды вне трасс

Самыми комфортными для езды вне трасс в России среди новых внедорожников оказались автомобили китайских брендов BAIC, Tank, Haval, Oting и M-Hero. Подборку лучших подобных транспортных средств составило издание Autonews.

Среди моделей бренда BAIC аналитики выделили BJ40. По мнению экспертов, эти внедорожники стоимостью от 4,35 миллиона рублей и мощностью 218 лошадиных сил можно рассматривать в качестве альтернативы ушедшему из России американскому Jeep Wrangler. Китайская машина оснащена полным приводом, агрессивными бамперами и запасным колесом на задней двери.

Что касается Haval, то эксперты рекомендовали россиянам покупать модель H5 стоимостью от 3,699 миллиона рублей. Эти автомобили обладают двигателем объемом два литра, которые могут работать на бензине и дизельном топливе. По размеру H5 превосходит любого из официально продаваемых в России «одноклассников», длина машины составляет 5,2 метра. Эта модель оснащена панорамной крышей и адаптивным круиз-контролем.

Самым дорогим из подборки внедорожником оказался M-Hero стоимостью 14,49 миллиона рублей. Автомобиль оснащен гибридным двигателем мощностью 816 лошадиных сил и двухступенчатой трансмиссией. Его главным конкурентом на международном авторынке выступает американский GMC Hummer EV. У китайского внедорожника также есть «режим краба», при активации которого все колеса поворачиваются в одну сторону.

В список самых комфортных внедорожников попал и Oting Paladin, который продается в России под названием «Паладин». Стоимость этих автомобилей стартует от 4,099 миллиона рублей. Покупателям доступна версия с двухлитровым двигателем мощностью 215 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Эта модель построена на платформе японского Nissan, а ее дизайн напоминает Nissan Terra образца 2018 года.

Среди достоинств внедорожников Tank 300 (цены от 4,099 миллиона) аналитики выделили брутальную внешность, отдаленно похожую на британский Land Rover Defender. Двухлитровый двигатель обладает мощностью 220 лошадиных сил. Кроме того, в арсенал этих автомобилей входят многочисленные электронные помощники, позволяющие выбрать режим передвижения и подключить функцию «танкового разворота». К услугам покупателей также окажется внедорожный круиз-контроль.

Ранее эксперты Autonews составили для россиян подборку самых надежных б/у иностранных кроссоверов. Выбор аналитиков в сегменте автомобилей стоимостью до 20 тысяч долларов пал на корейский Kia Sportage и японский Toyota RAV4. Первая модель оказалась самой «неубиваемой» в категории компактных кроссоверов, а вторая выиграла конкуренцию среди гибридов.