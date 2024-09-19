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12:36, 19 сентября 2024Экономика

Россиянам перечислили самые «неубиваемые» подержанные кроссоверы

Consumer Reports: самыми надежными кроссоверами стали Kia Sportage и Toyota RAV4

Фото: Paco Freire / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Самыми надежными недорогими иномарками с пробегом в категории кроссоверов до 20 тысяч долларов стали Kia Sportage и Toyota RAV4. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на результаты исследования аналитиков американского журнал Consumer Reports.

Первая модель оказалась самой «неубиваемой» в категории компактных кроссоверов, а вторая — в сегменте гибридов, в которых кроме двигателя внутреннего сгорания используется еще и электродвигатель. Эксперты отметили, что Kia Sportage пользуется большой популярностью на вторичном рынке во многом благодаря топливной экономичности. Кроме того, эта модель отличается ярким дизайном и имеет широкий спектр систем безопасности.

В свою очередь, Toyota RAV4 зарекомендовала себя в качестве культовой гибридной моделью с продуманным дизайном салона и высоким запасом хода. В категории кроссоверов стоимостью до 15 тысяч долларов лидером стал японский Honda HR-V, доступный покупателям с передним и полным приводом. Автомобиль также отличает высокий уровень безопасности, однако подвеска оставляет желать лучшего, сошлись во мнении эксперты. Уточняется, что все вышеназванные модели доступны покупателям не только на вторичном рынке США, но и на российском.

Ранее директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максим Солодовник посоветовал россиянам изучать историю владения при покупке б/у машин. Кроме того, при выборе модели, по его словам, следует обратить внимание на соответствие пробега и состояния салона. Нелишним будет отвезти подержанный автомобиль в сервисный центр для тщательной диагностики.

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