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13:28, 4 октября 2024Спорт

Российскому гребцу вернули отнятое золото чемпионата мира

Российскому гребцу Петрову вернули отнятое золото чемпионата мира‑2024
СюжетЧемпионат мира по гребле
Захар Петров

Захар Петров. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Международная федерация каноэ (ICF) вернула россиянину Захару Петрову золотую медаль чемпионата мира‑2024 на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ‑одиночек. Об этом сообщает генеральный секретарь Всероссийской Федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова, слова которой приводит «Матч ТВ».

«Мы изначально подавали апелляцию, еще на чемпионате мира мы это проговорили. В итоге мы ее подали, а они уже рассмотрели. Совет директоров действовал на основании своих правил», — заявила Исхакова. Она отметила, что решение принималось анонимно.

Петрова лишили золотой медали чемпионата мира в Самарканде 25 августа. В итоговом протоколе он был отмечен как нефинишировавший. Ранее ему вернули медаль после протеста российской стороны.

В первый раз Петрова лишили медали, так как на финише он перевернулся. При этом российский каноист первым пересек финишную черту.

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      Дарья Коршунова
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