Российскому гребцу вернули отнятое золото чемпионата мира

Российскому гребцу Петрову вернули отнятое золото чемпионата мира‑2024

Международная федерация каноэ (ICF) вернула россиянину Захару Петрову золотую медаль чемпионата мира‑2024 на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ‑одиночек. Об этом сообщает генеральный секретарь Всероссийской Федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова, слова которой приводит «Матч ТВ».

«Мы изначально подавали апелляцию, еще на чемпионате мира мы это проговорили. В итоге мы ее подали, а они уже рассмотрели. Совет директоров действовал на основании своих правил», — заявила Исхакова. Она отметила, что решение принималось анонимно.

Петрова лишили золотой медали чемпионата мира в Самарканде 25 августа. В итоговом протоколе он был отмечен как нефинишировавший. Ранее ему вернули медаль после протеста российской стороны.

В первый раз Петрова лишили медали, так как на финише он перевернулся. При этом российский каноист первым пересек финишную черту.