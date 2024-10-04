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22:04, 4 октября 2024Россия

Стало известно будущее Большой российской энциклопедии

РБК: правительство решило ликвидировать Большую российскую энциклопедию

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России ликвидируют Большую российскую энциклопедию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, все материалы портала будут переданы интернет-энциклопедии «Рувики» для «усиления ее конкурентных преимуществ».

Также уточняется, что правительство намерено выплатить сотрудникам Большой российской энциклопедии задолженность по заработной плате. Долги возникли в текущем году «в связи несвоевременными действиями руководства по приведению расходов в соответствие с доведенным финансированием».

В июле основатель «Рувики» Владимир Медейко рассказал о будущем проекта. Он сообщил, что планируется запустить монетизацию. Основатель также поделился, что создатели проекта ведут работу по взаимодействию с нейросетями.

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      Марина Совина
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