В Британии узнали об опасениях США из-за отказа Лондона от островов Чагос

Times: США боятся, что на островах Чагос появится форпост Китая

США боятся, что после отказа Великобритании от суверенитета над островами Чагос, там может появиться разведывательный форпост Китая, сообщает The Times со ссылкой источники.

Правительство премьер-министра Кира Стармера предупреждали об этой возможности в Вашингтоне, а также некоторые британские чиновники. Тем не менее Лондон передал суверенитет Маврикию, который имеет хорошие отношения с КНР. В частности, на острове действуют китайские инициативы по финансированию развития. В материале газеты говорится об существующих опасениях, что Маврикий может передать часть островов в аренду Пекину.

«То, что это произошло, вызывает недоумение, учитывая, что мы фактически находимся в состоянии холодной войны с Китаем», — рассказал собеседник газеты в британском правительстве.

Ранее премьер-министр Маврикия Правинд Джагнат заявил, что деколонизация страны завершена после передачи Великобританией островов Чагос.

При этом, согласно договоренности, военная база на острове Диего-Гарсия останется под контролем Великобритании в течение 99 лет для обеспечения ее непрерывного функционирования.