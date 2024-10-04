В Британии узнали об опасениях США из-за отказа Лондона от островов Чагос

США боятся, что после отказа Великобритании от суверенитета над островами Чагос, там может появиться разведывательный форпост Китая, сообщает The Times со ссылкой источники.
Правительство премьер-министра Кира Стармера предупреждали об этой возможности в Вашингтоне, а также некоторые британские чиновники. Тем не менее Лондон передал суверенитет Маврикию, который имеет хорошие отношения с КНР. В частности, на острове действуют китайские инициативы по финансированию развития. В материале газеты говорится об существующих опасениях, что Маврикий может передать часть островов в аренду Пекину.
«То, что это произошло, вызывает недоумение, учитывая, что мы фактически находимся в состоянии холодной войны с Китаем», — рассказал собеседник газеты в британском правительстве.
Ранее премьер-министр Маврикия Правинд Джагнат заявил, что деколонизация страны завершена после передачи Великобританией островов Чагос.
При этом, согласно договоренности, военная база на острове Диего-Гарсия останется под контролем Великобритании в течение 99 лет для обеспечения ее непрерывного функционирования.