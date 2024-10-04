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03:34, 4 октября 2024Мир

В Британии узнали об опасениях США из-за отказа Лондона от островов Чагос

Times: США боятся, что на островах Чагос появится форпост Китая

Фото: Clive Brunskill / Reuters

США боятся, что после отказа Великобритании от суверенитета над островами Чагос, там может появиться разведывательный форпост Китая, сообщает The Times со ссылкой источники.

Правительство премьер-министра Кира Стармера предупреждали об этой возможности в Вашингтоне, а также некоторые британские чиновники. Тем не менее Лондон передал суверенитет Маврикию, который имеет хорошие отношения с КНР. В частности, на острове действуют китайские инициативы по финансированию развития. В материале газеты говорится об существующих опасениях, что Маврикий может передать часть островов в аренду Пекину.

«То, что это произошло, вызывает недоумение, учитывая, что мы фактически находимся в состоянии холодной войны с Китаем», — рассказал собеседник газеты в британском правительстве.

Ранее премьер-министр Маврикия Правинд Джагнат заявил, что деколонизация страны завершена после передачи Великобританией островов Чагос.

При этом, согласно договоренности, военная база на острове Диего-Гарсия останется под контролем Великобритании в течение 99 лет для обеспечения ее непрерывного функционирования.

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      Сергей Грехов
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