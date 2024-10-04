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01:34, 4 октября 2024Мир

Премьер Маврикия заявил о завершении деколонизации страны

Премьер-министр Маврикия Джагнат заявил о завершении деколонизации страны

Фото: Clive Brunskill / Reuters

Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнат заявил, что деколонизация страны завершена. Его слова приводит РИА Новости.

В своих социальных сетях Джагнат написал, что завершение деколонизации Маврикия произошло через 56 лет после обретения независимости. Об этом он сообщил на фоне возвращения в состав государства архипелага Чагос со стороны Великобритании.

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Ранее сообщалось, что Великобритания решилась на уступку территорий и передала Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия, где находится британско-американская военная база. Она останется под контролем Великобритании в течение 99 лет для обеспечения ее непрерывного функционирования.

В 2019 году премьер Маврикия назвал Великобританию колониальным оккупантом из-за отказа вернуть острова Чагос в Индийском океане. По его мнению, страна не подчинилась резолюции Генассамблеи ООН от мая 2019 года, по которой она потребовала от Лондона в течение полугода отозвать свою администрацию с Чагоса.

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      Марина Совина
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