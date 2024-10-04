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15:12, 4 октября 2024Россия

В Госдуме поддержали идею штрафовать водителей за еще одно нарушение

Депутат Гусев поддержал идею штрафовать за курение электронных сигарет за рулем

Фото: Darwin Vegher / Unsplash

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев поддержал идею штрафовать водителей за курение электронных сигарет за рулем. Слова парламентария приводит Агентство городских новостей «Москва».

«По правилам дорожного движения управление автомобилем требует полной концентрации, обе руки должны находиться на руле. Мы все знаем, что даже небольшие отвлекающие факторы могут привести к печальным последствиям. Курение сигарет отвлекает водителя, что увеличивает риск аварии», — подчеркнул депутат.

По его словам, инициатива касается безопасности всех участников дорожного движения. Парламентарий напомнил о Концепции правительства по противодействию потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции, где говорится, что потребление такой продукции должно снижаться. Предложенная Минтрансом мера может стать одним из способов решения этой проблемы, уверен Гусев.

О том, что Минтранс предложил ввести новые штрафы для водителей, стало известно 25 сентября. В ведомстве предложили запретить водителям «пользоваться во время движения каким-либо устройством, ‎не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления машиной во время движения». Речь, как сообщалось, в том числе идет об электронных сигаретах и вейпах, писал Mash. Согласно действующему законодательству, запрет касается только разговоров водителей по телефону за рулем.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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