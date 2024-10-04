В России предложили разрешить педагогам требовать компенсацию морального вреда

ЛДПР внесет проект о праве педагогов требовать компенсацию морального вреда

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) внесет законопроект, в рамках которого предлагается разрешить педагогам требовать компенсацию морального вреда, причиненного распространением порочащих честь и достоинство сведений. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке говорится, что в СМИ есть многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогов, а также попыток осуждения их действий даже тогда, когда они не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью.

«Принятие предлагаемых законопроектом правовых норм станет основой для создания системы мер защиты педагогических работников», — говорится в документе.

Ранее правительство внесло в нижнюю палату бюджетный пакет с предложением проиндексировать зарплаты бюджетникам социальной сферы в 2025 году на 13,2 процента.