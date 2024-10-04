Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:56, 4 октября 2024Россия

В России предложили разрешить педагогам требовать компенсацию морального вреда

ЛДПР внесет проект о праве педагогов требовать компенсацию морального вреда

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) внесет законопроект, в рамках которого предлагается разрешить педагогам требовать компенсацию морального вреда, причиненного распространением порочащих честь и достоинство сведений. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке говорится, что в СМИ есть многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогов, а также попыток осуждения их действий даже тогда, когда они не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью.

«Принятие предлагаемых законопроектом правовых норм станет основой для создания системы мер защиты педагогических работников», — говорится в документе.

Ранее правительство внесло в нижнюю палату бюджетный пакет с предложением проиндексировать зарплаты бюджетникам социальной сферы в 2025 году на 13,2 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «В Конституции четко прописано». В Кремле оценили перспективу участника СВО стать президентом России

      Опубликованы первые панорамные кадры Угледара

      Сырский заявил о новых принятых решениях после потери Угледара

      Раскрыта тайна «Девушки с жемчужной сережкой»

      Возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась топлес на фоне слухов о расставании

      Российские военные спасли медика ВСУ

      Адвокат раскрыл число вменяемых бизнес-коучу Шабутдинову эпизодов мошенничества

      Американцы в панике принялись скупать туалетную бумагу

      На Украине рассказали о бунте отправленной в Донбасс бригады ВСУ

      Мали поблагодарила Россию за оперативные поставки вооружений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше