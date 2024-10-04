В российском городе избавятся от ужасных скульптур на детской площадке

В Зеленоградске избавятся от ужасных скульптур на детской площадке

Власти Зеленоградска Калининградской области пообещали избавиться от ужасных скульптур на детской площадке в городском парке. Об этом стало известно изданию «Подъем».

Речь идет о фигурах в форме известных героев мультфильмов. Со временем со скульптур слезла краска, а некоторые детали откололись. Из-за этого объекты приняли пугающий вид. По словам местных жителей, площадка «стала напоминать декорации к фильму ужасов».

В ближайшее время статуи собираются демонтировать для последующего ремонта. В администрации города заявили, что арендатор участка уже представил в мэрию проект реконструкции игрового комплекса. Согласно проекту, отремонтированные скульптуры вернутся на площадку не позднее курортного сезона 2025 года.

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