В США раскрыли причину интереса западных инвесторов к экономике России

Bloomberg: иностранцы вкладываются в экономику РФ ради получения сверхприбыли

Иностранные инвесторы продолжают вкладываться в подсанкционную российскую экономику с целью добиться извлечения сверхприбыли. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных бизнесменов.

Высокий интерес западных инвесторов к российской экономике сохраняется вопреки продолжающемуся на Украине конфликту и внесение властями РФ европейских стран и США в список «недружественных». Несмотря на это, бизнесмены из этих государств продолжают активно вкладывать денежные средства в покупку акций российский компаний.

Например, разработчик программного обеспечения из Германии Кристиан Вер воспользовался моментом и приобрел российские ценные бумаги еще до начала масштабной волны санкций. К этому его побудила возможность открыть специальный инвестиционный счет типа «С», который предназначается для хранения активов инвесторов из «недружественных» стран. Вер рассказал, что состоит в чате с такими же инвесторами в российские акции, где участники делятся собственным опытом.

Как отмечает агентство, некоторых подобных бизнесменов из западных стран покупка российских акций уже превратила в миллионеров, но пока лишь «на бумаге». В настоящее время вывести вырученные денежные средства из РФ в государства Евросоюза (ЕС) или в США представляется проблематичной операцией из-за взаимных санкций. Чаще всего иностранные бизнесмены предпочитают инвестировать в депозитарные расписки. Речь идет о сертификатах, удостоверяющих право собственности на ценные бумаги. Депозитарные расписки на российские активы, как подчеркивает агентство, по-прежнему обращаются за рубежом.

Десятки опрошенных западных инвесторов заявили, что не испытывают чувство неловкости из-за своего интереса к российскому рынку акций. В качестве параллели они привели в пример ЕС, страны которого продолжают вести торговлю с РФ вопреки действующим ограничениям, скупая у нее в том числе газ и другие виды энергоресурсов. Те же нефтетрейдеры на этом фоне, подчеркнули они, сейчас продолжают извлекать сверхприбыль.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России нельзя закрываться для инвестиций из «недружественных» стран. Он, в частности, отметил, что в этих государствах есть бизнесмены, которые готовы работать с РФ и вкладывать денежные средства для ее дальнейшего развития. При этом меры по обеспечению условий для инвестиций в российский ВВП должны носить комплексный характер.