«КП»: жители Угледара встретили солдат ВС РФ пирожками из последних продуктов

Жители Угледара встретили солдат Вооруженных сил России пирожками из последних продуктов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Издание сообщает, что хоть город и находится под контролем России, ему предстоит восстановить здания и инфраструктуру, чтобы люди могли в нем нормально жить. На данный момент многие дома непригодны для жизни, во многих выбиты окна, некоторые квартиры переделаны в штабы управления дронами.

Депутат Государственной Думы, зампредседателя Комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что уже есть положительный опыт восстановления города на примере Мариуполя. По ее словам, в Угледаре можно будет нормально жить через один-два года.

Ранее в Минобороны России раскрыли подробности зачистки Угледара. По информации ведомства, всего за неделю с 28 сентября по 4 октября в плен российским военнослужащим в зоне боевых действий сдались 83 украинских солдата.