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19:47, 4 октября 2024Бывший СССР

Жители Угледара встретили солдат ВС России пирожками

«КП»: жители Угледара встретили солдат ВС РФ пирожками из последних продуктов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жители Угледара встретили солдат Вооруженных сил России пирожками из последних продуктов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Издание сообщает, что хоть город и находится под контролем России, ему предстоит восстановить здания и инфраструктуру, чтобы люди могли в нем нормально жить. На данный момент многие дома непригодны для жизни, во многих выбиты окна, некоторые квартиры переделаны в штабы управления дронами.

Депутат Государственной Думы, зампредседателя Комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что уже есть положительный опыт восстановления города на примере Мариуполя. По ее словам, в Угледаре можно будет нормально жить через один-два года.

Ранее в Минобороны России раскрыли подробности зачистки Угледара. По информации ведомства, всего за неделю с 28 сентября по 4 октября в плен российским военнослужащим в зоне боевых действий сдались 83 украинских солдата.

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      Илья Таксюр
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