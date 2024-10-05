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05:09, 5 октября 2024Россия

«Абсолютная лженаука». Академики РАН высказались о методах вернувшегося Кашпировского

РАН: методы Кашпировского являются абсолютной лженаукой

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Global Look Press

Применяемые Анатолием Кашпировским методы не имеют отношения к науке. На это указали в Российской академии наук (РАН).

«Здесь двух мнений быть не может. Все это из разряда абсолютной фантастики и лженаучных теорий», — указали академики.

Кроме как к абсолютной лженауке, к этому нельзя относиться

Российская академия наук

4 октября возобновивший свою деятельность экстрасенс потребовал с доктора наук, ученого-психолингвиста Татьяны Черниговской выплатить 15 тысяч долларов (около 1,4 миллиона рублей) из-за того, что она не признает его работу научной. 77-летняя эксперт, сославшись на слова исследовательницы мозга Натальи Бехтеревой, заявляла, что специалисты во время изучения деятельности Кашпировского не нашли в его работе ничего научного.

Представители Кашпировского пригрозили женщине, что отсудят компенсацию в случае, если она в течение трех дней публично не извинится за свои слова и не опубликует их опровержение. Сам экстрасенс уверяет, что Бехтерева, комментируя его деятельность, заявляла о его «неординарных способностях, которые не поддаются оценке современными научными методами» и признавала их научными.

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Кашпировский вернулся в окружении скандалов

19 сентября Кашпировский с женой и ассистентами напал на журналистов. При выходе экстрасенса из концертного зала репортеры задали ему вопрос о хейте в его адрес. В ответ его супруга попыталась выбить телефон из рук одного из них, а сам экстрасенс попытался наброситься на другого корреспондента. «Ты что, по голове хочешь получить, или как?» — обратился Кашпировский к нему. При этом помощник Кашпировского пообещал наслать на журналистов импотенцию.

Через день на сеансе Кашпировского подрались женщины и активисты из православного движения «Сорок сороков». Последние вошли в зал в тот момент, когда медиум вводил зрителей в транс. Своими криками, перерастающими в молитву, православные попытались прервать гипнотизера, но на его защиту бросились вооруженные перцовым баллончиком посетительницы. Сам Кашпировский наблюдал за происходящим со сцены в окружении охранников.

Кашпировского захотели проверить на вменяемость и налоговую чистоту

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Кашпировского, снова начавшего «лечить людей» на магических сеансах, необходимо проверить на вменяемость, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Виталий Милонов. Он добавил, что уже готовит обращение по поводу оказания не соответствующих требованиям медицинских услуг. «Я уже готовлю обращение по поводу оказания подобных "медицинских услуг", — сказал политик. — Кашпировский — стопроцентный жулик, то, что он делает, — полное мракобесие. Даже неловко как-то говорить об этом сейчас, когда мы рассуждаем о научных прорывах и технологиях». Тем не менее Милонов выразил надежду, что Кашпировский осуществляет свою деятельность не из корыстных побуждений, а ввиду некоего психического расстройства.

Движение «Сорок сороков» обратилось к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой присмотреться к деятельности Кашпировского. Активисты призвали силовиков проверить экстрасенса на предмет уклонения от уплаты налогов и мошенничество. Они мотивировали это тем, что на его сеансы приходит большое количество пожилых людей.

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      Марина Совина
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